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ВСУ атаковали дроном Орловскую область

Клычков: ПВО сбила один украинский дрон над Орловской областью за ночь

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью РФ в ночь на 21 августа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не выявлено.

«Провокации киевского режима во многом – ответ на нашу активную работу по поддержке вынужденных переселенцев из приграничных районов соседних областей, которую мы будем продолжать и дальше, несмотря ни на что», — написал Клычков.

Министерство обороны России сообщало, что средства ПВО в ночь на 21 августа уничтожили над регионами страны 45 украинских дронов, в том числе 11 из них — над Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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