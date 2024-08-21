Российские войска ударили по Галициново в Николаевской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

По его словам, под удар мог попасть склад с ракетами, расположенный на юге Николаевской области в селе Галициново. Предположительно, там хранились снаряды для ATACMS.

«Там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки «Кракен»... И вот, наконец, к ним прилетело», — поделился Лебедев.

До этого удар был нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для ракетных систем залпового огня (РСЗО).

По его словам, это произошло в 6 утра 20 августа. Других подробностей он не привел.

Также утром 20 августа украинское издание «Телеграф» сообщало о взрывах в Киеве.

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