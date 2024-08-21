Средства ПВО за ночь сбили над Россией 45 беспилотников

В ночь на 21 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами РФ 45 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 23 беспилотника сбили над Брянской областью, 11 — над Московской, еще шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два — над Курской. Отмечается, что с помощью дронов украинская армия планировала совершить теракты на объектах РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что летевшие к столице беспилотники были успешно сбиты в районе Подольского городского округа и не принесли разрушений. По его словам, это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

Накануне сообщалось об обстреле Белгородской области, в ходе которого сгорел двухквартирный дом.

Ранее стало известно, что российские войска используют под Курском уникальный дрон для противодействия ВСУ.