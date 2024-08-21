Три беспилотника были сбиты над Брянской областью

Еще три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — заявил он.

В ночь на 21 июля Александр Богомаз сообщил, что в регионе были уничтожены еще восемь беспилотных летательных аппаратов. До этого он сообщал о семи сбитых дронах.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Сергей Собянин рассказал о беспрецедентной атаке вражеских БПЛА на Москву.