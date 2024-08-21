Произошла одна из самых масштабных попыток атаки дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ночь на 21 августа была совершена одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Несколько минут назад были сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.

Как уточнил градоначальник, созданная эшелонированная защита российской столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

В результате на текущий момент силами ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников на подлете к Москве.

«Продолжаем контролировать ситуацию», — написал Собянин в сообщении.

О первом сбитом беспилотнике в ночь на 21 августа мэр Москвы сообщил в 03:02. Через 15 минут он сообщил о еще двух сбитых дронах. Позднее стало известно о четвертом уничтоженном БПЛА, направлявшемся к Москве. К 04:15 число сбитых в Подмосковье дронов увеличилось до семи.

13 августа Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день. По его словам, атаки дронов не прекращаются ни на день.

В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Ранее в США оценили российские дроны на оптоволокне.