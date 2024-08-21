В Судже рассказали об эвакуации людей из города

Уже 6 августа в Судже местные жители начали покидать населенный пункт, так как была напряженная обстановка и была слышна автоматная стрельба. Об этом рассказал житель Суджи Курской области Сергей Кондояниди, слова которого передает РИА Новости.

«У нас люди - вот в чем было, в том и уехали. Многие даже деньги из дома не забрали, потому что никто не думал, что нам придётся выехать на такой большой срок», — заявил он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США назвали национальный состав атаковавших Курскую область.