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В России не исключили возможность удара РФ по Киеву со стороны Белоруссии

Клинцевич: Киев боится превентивного удара России со стороны Белоруссии

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина боится, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву со стороны Белоруссии. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, слова которого передает «МК».

По его мнению, транснациональный бизнес хочет получить доступ к белорусским ресурсам, а также к стратегической транзитной территории и использовать ее как элемент давления на РФ.

Эксперт считает, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву со стороны Белоруссии. Украина этого боится, считает Клинцевич.

«Они боятся, что короткое плечо с Гомельской области в сторону Киева может быть снова раскрыто, и наши российско-белорусские войска пойдут на Киев», — сказал он.

20 августа Верхняя палата парламента Белоруссии выразила беспокойство по поводу вероятных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины относительно Курской и Запорожской атомных станций. В документе подчеркивается, что депутаты республики решительно осуждают атаки на энергетические объекты города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Они отмечают, что данные обстрелы негативно сказываются на уровне ядерной безопасности региона.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что украинцы в итоге будут вместе с белорусами и россиянами.

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