Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент, по словам губернатора, информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 21 августа в трех российских регионах была объявлена угроза атаки БПЛА.

После этого Вячеслав Гладков сообщил, что на территории всего региона объявлена ракетная опасность.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Андрей Белоусов обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО.