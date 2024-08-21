Над территорией России сбили украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

До этого сообщалось, что в ад Курской областью вечером 20 августа сбили четыре воздушных объекта.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Пентагоне заговорили о долгосрочных целях Украины в Курской области.