Около 20% бойцов, которые вторглись в Курскую область России, являются иностранными наемниками. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками», — отметил он.

По словам аналитика, в Курской области были обнаружены тела бойцов, на лацканах которых имели место флаги Германии и Франции. Кроме того, Джонсон отметил, что наличие иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали разговоры на английском языке.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Бурятский десантник спас сослуживцев в Курской области.