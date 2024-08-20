В Пентагоне заговорили о долгосрочных целях Украины в Курской области

Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, пишет ТАСС.

«Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь [в Курской области], то мы все еще обсуждаем это с ними», — сказал Райдер.

При этом несколькими днями ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выражают озабоченность по поводу потенциальной эскалации конфликта на Украине.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Раде назвали причину выдвижения ВСУ в Курскую область.