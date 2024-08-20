Сырский доложил Зеленскому о непростой ситуации на фронте

За последние два месяца в использовании артиллерийских боеприпасов российские силы сохраняют перевес над украинской армией в соотношении 3:1. Такую оценку дал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в докладе президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщает телеканал «Рада».

По словам главкома, по состоянию на 20 августа оперативная обстановка остается для ВСУ сложной и напряженной на Ореховском и Приднепровском направлениях.

19 августа отставной офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил, что российские военные очень быстро продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, где уже наблюдается тактический кризис, способный перейти в оперативный вплоть до прорыва фронта. Стариков добавил, что российские Вооруженные силы нарастили темпы наступления, и назвал ситуацию на фронте тяжелой.

20 августа в Чехии рассказали о развале украинского фронта в Донбассе. Согласно публикации издания Forum24, прорыв позволил ВС РФ приблизиться к ключевому городу Покровску в Донецкой народной республике (ДНР). А если он падет — это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего наступления российских военных.

Ранее стало известно о просьбах Зеленского вернуть из Европы украинцев призывного возраста.