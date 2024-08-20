Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР) складывается сложная. Так украинский президент Владимир Зеленский отреагировал в своем Telegram-канале на переход под контроль российской армии населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).

«Фронт. Оборона на Покровском, Торецком направлениях. Сложная ситуация», — сказал Зеленский.

20 августа подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк.

В Верховной раде Украины прокомментировали потерю населенного пункта. Депутат Марьяна Безуглая сказала, что ВСУ выводят целые подразделения из ДНР, оставляя полосы фронта на произвол судьбы. По ее словам, Вооруженные силы РФ «проходят через пустые фортификации», не встречая сопротивления. В таких условиях уже в ближайшее время российские войска установят контроль над Покровском (Красноармейском) и Торецком, предупредила Безуглая.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск.

Ранее британский эксперт заявил о неспособности ВСУ удержать оборону.