Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отреагировал на потерю ВСУ населенного пункта Нью-Йорк в ДНР

Зеленский заявил о сложной для ВСУ ситуации на Торецком направлении в ДНР

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР) складывается сложная. Так украинский президент Владимир Зеленский отреагировал в своем Telegram-канале на переход под контроль российской армии населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).

«Фронт. Оборона на Покровском, Торецком направлениях. Сложная ситуация», — сказал Зеленский.

20 августа подразделения группировки войск «Центр» ВС России разгромили крупную группировку ВСУ и взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Нью-Йорк.

В Верховной раде Украины прокомментировали потерю населенного пункта. Депутат Марьяна Безуглая сказала, что ВСУ выводят целые подразделения из ДНР, оставляя полосы фронта на произвол судьбы. По ее словам, Вооруженные силы РФ «проходят через пустые фортификации», не встречая сопротивления. В таких условиях уже в ближайшее время российские войска установят контроль над Покровском (Красноармейском) и Торецком, предупредила Безуглая.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск.

Ранее британский эксперт заявил о неспособности ВСУ удержать оборону.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами