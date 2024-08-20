Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят целые подразделения из Донецкой народной республики (ДНР), оставляя полосы фронта на произвол судьбы. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, сообщает украинское издание «Страна».

По словам парламентария, Вооруженные силы (ВС) РФ «проходят через пустые фортификации», не встречая сопротивления. В таких условиях уже в ближайшее время российские войска установят контроль над Покровском (Красноармейском) и Торецком, предупредила Безуглая.

«Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что взятие Покровска откроет ВС РФ путь на Павлоград, где отсутствуют фортификации, и на Днепр (Днепропетровск). А установление российского контроля над Торецком грозит взятием Краматорской агломерации и выходом в Харьковскую область, сказала Безуглая.

Она считает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский «выводит войну на некий новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или получение целых регионов».

По мнению депутата, Сырский играет в «пан или пропал», не считаясь с ценой. Она назвала тактику главкома «маневрами украинского Жукова».

Ранее Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск и Мирноград в ДНР.