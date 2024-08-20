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Украина срочно запросила у НАТО новую технику

ТАСС: Киев срочно запросил у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

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Thomas Peter/Reuters

Украина экстренно обратилась к странам НАТО с просьбой предоставить через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику. В запросе упоминаются тралы и экскаваторы, а также множество пожарных и бронированных машин для санитарных нужд, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Киев сделал запрос на передачу 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, способными перевозить грузы весом до 100 тонн (что позволяет транспортировать 1 или 2 основных боевых танка), а также 25 бронированных санитарных автомобилей и 27 пожарных машин.

В соответствии с установленной в НАТО процедурой, координационный центр альянса информировал страны НАТО о необходимости срочной передачи этой техники Киеву «для спасения людей и ликвидации последствий российских атак», подчеркивая, что все машины «нужны незамедлительно».

До этого в США сообщили, что сумма расходов страны на помощь Украине и усиление НАТО с конца февраля 2022 года составила $174,19 млрд.

До этого в США рассказали, когда НАТО примет важное решение по Украине.

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