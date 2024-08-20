На Украине смягчили ответственность за самовольное оставление части бойцами ВСУ

Верховная рада поддержала законопроект о смягчении ответственности за самовольное оставление части украинскими военными. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что теперь, если ушедший из части выразит желание продолжить службу, то его могут освободить от уголовной ответственности. При этом можно вернуться не только в свою часть, но и в другую, если на это даст согласие командир.

Украинские СМИ пишут, что проблема ухода военных из подразделения и отказа от участия в боях в последнее время становится все более масштабной, заведено более 80 тысяч уголовных дел по этому поводу.

До этого депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который позволяет состоящим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным получить гражданство страны.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады безотлагательно в ближайшее время провести заседание. Он сообщил, что есть несколько военных законопроектов, которые требуют срочного принятия: о выплатах военнослужащим за операцию в Курской области России, о предоставлении украинского гражданства иностранцам, служащим в рядах ВСУ, и их родным и прочие.

Ранее Зеленский позволил иностранцам служить в Нацгвардии Украины.