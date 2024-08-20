Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине смягчили ответственность за самовольное оставление части бойцами ВСУ

Верховная рада ослабила ответственность за самовольное оставление части военным

close
100%
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада поддержала законопроект о смягчении ответственности за самовольное оставление части украинскими военными. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что теперь, если ушедший из части выразит желание продолжить службу, то его могут освободить от уголовной ответственности. При этом можно вернуться не только в свою часть, но и в другую, если на это даст согласие командир.

Украинские СМИ пишут, что проблема ухода военных из подразделения и отказа от участия в боях в последнее время становится все более масштабной, заведено более 80 тысяч уголовных дел по этому поводу.

До этого депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который позволяет состоящим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным получить гражданство страны.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады безотлагательно в ближайшее время провести заседание. Он сообщил, что есть несколько военных законопроектов, которые требуют срочного принятия: о выплатах военнослужащим за операцию в Курской области России, о предоставлении украинского гражданства иностранцам, служащим в рядах ВСУ, и их родным и прочие.

Ранее Зеленский позволил иностранцам служить в Нацгвардии Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами