Советник главы ДНР: в Покровске эвакуируют украинские органы власти

Киев эвакуирует из Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР) архивы и органы госвласти. Об этом в эфире Первого канала рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Уже в Покровске идет эвакуация архивов и органов государственной власти», — заявил он.

Советник главы ДНР также добавил, что этому способствует активное продвижение российских войск и давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Селидово.

20 августа глава Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк заявил, что у жителей Мирнограда в ДНР остаются считанные дни на эвакуацию.

Населенный пункт находится в 8-10 километрах от линии боевого соприкосновения.

18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.

19 августа глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что власти планируют принудительно вывозить детей из Красноармейска.

Ранее немецкий журналист назвал «катастрофической» ситуацию в Донбассе.