Обломки украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны, упали в Червоногвардейском районе Макеевки в ДНР, ранены два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 поступила информация о двух пострадавших — это женщины 1959-го и 1971 годов рождения.

Кроме того, обломки повредили школу №43 по улице Черкасской, ясли-сад №127, три многоквартирных и шесть частных жилых дома, расположенных на улицах Тухачевского и Уборевича.

Макеевка находится к северо-востоку от Донецка. В 2014 году в городе проживали около 350 тысяч человек.

Днем 20 августа Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили до 110-ти солдат, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Caesar французского производства ВСУ в ДНР.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».