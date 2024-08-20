Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в ДНР

СЦКК: обломки сбитой ракеты ВСУ упали в Макеевке, ранены два человека

close
100%
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Обломки украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны, упали в Червоногвардейском районе Макеевки в ДНР, ранены два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 поступила информация о двух пострадавших — это женщины 1959-го и 1971 годов рождения.

Кроме того, обломки повредили школу №43 по улице Черкасской, ясли-сад №127, три многоквартирных и шесть частных жилых дома, расположенных на улицах Тухачевского и Уборевича.

Макеевка находится к северо-востоку от Донецка. В 2014 году в городе проживали около 350 тысяч человек.

Днем 20 августа Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили до 110-ти солдат, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Caesar французского производства ВСУ в ДНР.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами