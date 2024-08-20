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Российские силы отразили атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов

Минобороны: ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении Курской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные сорвали попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Русская Канапелька и Коренево. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения украинских войск на территорию России.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении Борок, Коренево, Кремяного, Русской Канапельки», — проинформировали в Минобороны России.

В результате этого, по данным министерства, украинская армия потеряла свыше 60 солдат, а также лишилась двух танков, восьми боевых бронированных машин и шести единиц автомобильной техники.

До этого Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в Донецкой народной республике (ДНР) и стратегически важный логистический узел Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР.

Ранее в силовых структурах рассказали про очаг сопротивления ВСУ на заводе в ДНР.

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Операция на Украине
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