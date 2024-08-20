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Экипаж бронемашины ВС РФ победил в неравном бою в Курской области и попал на видео

Встречный бой бронетехники в Курской области сняли на видео

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео встречного боя российской бронемашины в неравном бою в Курской области.

На кадрах видно, как российский бронеавтомобиль вступает в перестрелку сразу с двумя единицами бронетехники ВСУ. Экипаж ВС РФ вступает в перестрелку с противником и расстреливает бойцов ВСУ из автоматической пушки.

«Экипаж нашего БТР-82А выскочил на два ББМ противника и начинал их бесстрашно разбирать на куски», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Отмечается, что бой произошел в районе населенного пункта Русская Конопелька Курской области.

До этого командир танка Т-72Б3 ВС РФ с позывным «Чех» рассказал, что подразделения ВСУ распались на малые группы в приграничных районах Курской области. По словам военного, экипаж его танка выполняет «задачи не допустить прорыва противника в глубь Курской территории». Для этого совместно работают все — и воздушная, и наземная разведка.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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