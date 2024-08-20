ВС России ударили по нефтехранилищу, откуда ВСУ брали топливо для фронта

Российские военные нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе на Западе Украины, откуда ВСУ развозили топливо до линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Отмечается, что пожар все еще не потушен.

Утром 20 августа сообщалось, что после ночной атаки российских дронов над Тернополем продолжает висеть смог.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что в городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотными летательными аппаратами произошли взрывы, после чего начался пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.