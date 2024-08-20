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«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

МО: «Солнцепеки» группировки «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчеты ... группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовых групп», — поделились в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что российские войска чаще всего используют для атак по лесополосам, укрепрайонам, скоплению личного состава противника и техники.

Как рассказал оператор-наводчик ТОС-1А с позывным «Ведьма», у российских войск есть снаряды на 6200 м, а есть на 10 000 м, но это опасная дистанция.

До этого российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Тягинки, Золотой Балки в Херсонской области и Капуловки в Днепропетровской области.

Также 14 мая ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часов Яру.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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