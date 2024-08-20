Переброска Украиной своих немногочисленных ресурсов в Курскую область России позволила Вооруженным силам РФ достичь успеха в Донбассе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на командира артиллерийской бригады украинских Вооруженных сил, имя которого не приводится.

По его словам, украинские подразделения вернулись к нормированию боеприпасов, поскольку они были перераспределены для атаки на российский регион. Киев перебросил туда более 10 тысяч солдат, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из контролируемых Киевом районов Донецкой народной республики и Харьковской области, где сейчас идут самые ожесточенные бои. По данным газеты, российские войска прорывают оборону ВСУ, скоро они добьются полного контроля над ДНР.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что еще за несколько дней до атаки на Курскую область оборона ВСУ в ДНР «дала трещину», российская армия достигла там тактического успеха.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили самые боеспособные подразделения из ДНР в Курскую область.