Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая из-под Купянска

Марочко: ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские войска прикрываются от ударов российской армии мирными жителями, отступая из-под Купянска в Харьковской области.

«Отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — поделился Марочко.

Он добавил, что ВСУ потеряли некоторые позиции под Песчаным и из-за этого начали перебрасывать личный состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Чтобы укрыться от ударов ВС РФ, ВСУ прячут бронетехнику и автотранспорт в гражданских строениях. Кроме того, украинские солдаты размещаются в домах мирных жителей.

Также вокруг Ковшаровки установлены блокпосты, через которые гражданским проход запрещен.

До этого РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщало, военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск. За сутки группировка ликвидировала 11 украинских минометных расчетов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами