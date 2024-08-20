Эксперт заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая из-под Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские войска прикрываются от ударов российской армии мирными жителями, отступая из-под Купянска в Харьковской области.

«Отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — поделился Марочко.

Он добавил, что ВСУ потеряли некоторые позиции под Песчаным и из-за этого начали перебрасывать личный состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Чтобы укрыться от ударов ВС РФ, ВСУ прячут бронетехнику и автотранспорт в гражданских строениях. Кроме того, украинские солдаты размещаются в домах мирных жителей.

Также вокруг Ковшаровки установлены блокпосты, через которые гражданским проход запрещен.

До этого РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщало, военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск. За сутки группировка ликвидировала 11 украинских минометных расчетов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.