Россиянка с двумя детьми год добивалась признания гибели мужа в зоне СВО

Вдова военнослужащего из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим в зоне специальной военной операции спустя почти год. Об этом сообщает 74.ru.

Нагаев сгорел в подбитом танке, его останков внутри не нашли. Уничтоженную боевую машину длительное время не могли эвакуировать, в связи с чем бюрократические процедуры продлились девять месяцев. Из-за этого супруга бойца и его двое несовершеннолетних детей не могли все это время получить причитающиеся им выплаты.

Вдова Нагаева намеревалась отправиться в Самару, в воинскую часть, где ее муж был приписан, однако ей отказали в посещении как гражданскому лицу. Разрешить ситуацию вызвался один из сослуживцев погибшего с позывным «Крюк». Он обратился к командиру части, тот распорядился о том, чтобы семья Нагаева через военный комиссариат получила справку о смерти.

В июле 2024 года семья оформила документы о смерти Дмитрия Нагаева и получила его прах, а также оклад бойца за все месяцы, пока его супруга ходили по инстанциям.

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