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Российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ми-28НМ ударил по личному составу ВСУ в Курской области

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ночью поразил места скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

До этого военнослужащие с позывными «Бык» и «Балу» рассказали, что колонна техники Вооруженных сил Украины в Курской области попала в засаду, которую организовали российские морпехи. По словам военных, они подпустили украинские машины к себе на расстояние от 150 до 200 метров.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обнаружило одно из подразделений группировки российских войск «Север». Машина находилась на проселочной дороге.

Ранее Алаудинов заявил о расстреле мирных жителей в Курской области.

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