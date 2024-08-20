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Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

МО: в Курской области морпехи остановили продвижение колонны ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена уничтоженная боевая техника Вооруженных сил Украины, ликвидированная военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, ВСУ понесли потери, включая бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV, а также роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кроме того, были захвачены два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Cougar. Также в плен попали несколько военнослужащих противника, добавили в пресс-службе.

Ранее в Курской области захвачена группа ВСУ.

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