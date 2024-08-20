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Украине спрогнозировали брешь в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область

Times: Киеву будет тяжело отступать из Курской области под российский огнем

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Украина может столкнуться с уязвимостями в своей обороне, если продолжит атаки на Курскую область. Такое мнение выразили авторы материалы в газете The Times.

В статье подчеркивается, что Киев планирует наращивать наступление на российские позиции, если Москва не согласится на переговоры, и готов укреплять новые линии фронта.

Однако аналитики, опрошенные изданием, предупреждают о возможных трудностях этой стратегии. Подразделения, задействованные в Курской области, могут понадобиться в Донбассе, где продолжается российское наступление. Это создает риск появления слабых мест в обороне украинских войск, которые могут быть использованы противником.

Журналист Майкл Эванс отметил, что украинским военным будет непросто организовать отход из Курской области. Он выразил сомнение по поводу того, что произойдет, если российские бомбардировщики или артиллерия начнут обстреливать линии снабжения ВСУ.

«Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киев», — добавил обозреватель.

В США уже назвали вторжение ВСУ в Курскую область «огромной стратегической ошибкой» Зеленского.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС.

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