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Алаудинов назвал потери техники ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов: в Курской области «Ахмат» уничтожил свыше 10 единиц техники ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки уничтожили свыше 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, уничтожению подверглась украинская техника разного рода и характера.

«Из них четыре ББМ (боевые бронированные машины. — «Газета.Ru») на направлении, один танк. Ну и разного характера там, пикапы. В то же самое время подчеркну, что достаточное количество пехоты сегодня тоже было уничтожено», — сказал генерал-майор.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение ВСУ на территории Курской области.

Бои на территории Курской области продолжаются. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области.

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