Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ использовали детей в качестве щита

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве щита. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам командира «Ахмата», подразделения украинской армии находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит.

«Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сказал он.

16 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что украинские военные обстреливают автомобили, на которых эвакуируют местное население.

Он отметил, что людей вывозят в бронированных инкассаторских автомобилях.

Бои на территории Курской области продолжаются. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области.