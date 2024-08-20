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Американский офицер рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ

Офицер Дэвис: ВСУ находятся почти на пределе своих возможностей

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Oleg Petrasiuk/Reuters

На текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся почти на пределе своих возможностей. Об этом рассказал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам военного, украинская армия не обладает такими людскими ресурсами, как Россия. Из-за этого, как утверждает Дэвис, ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава.

Также отставной офицер отметил, что украинская армия столкнулась с проблемами в технике. В частности, ВСУ испытывают дефицит сил противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники.

«У них нет промышленного потенциала, чтобы заменить все свои потери», — заявил Дэвис.

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что вторжение Украины в Курскую область ни к чему не приведет и будет стоить ее армии огромных потерь в личном составе и технике. По его словам, Киев «теряет пачками» танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, ракетные системы и иное вооружение.

Ранее немецкий журналист назвал «катастрофической» ситуацию в Донбассе.

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