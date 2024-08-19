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Морпехи ВС РФ показали подбитую американскую бронемашину ВСУ

Морпехи ВС РФ показали последствия засады на ВСУ в Курской области

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Ints Kalnins/Reuters

Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ показали последствия засады на колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео публикует РИА Новости.

«Заняли заданные нам рубежи, выставили засады, выставили наблюдательные пункты, работа расчетов БПЛА была непрерывная как днем, так и ночью», — рассказал один из российских морпехов.

По его словам, был уничтожен одна бронемашина ВСУ «Козак», а также была подбита американская бронемашина Stryker.

Накануне министерство обороны России опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

До этого в Минобороны России сообщили, что группировка «Север» войск Вооруженных сил РФ за сутки отразила атаки четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ.

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