В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Украинские военные атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») продолжают наносить удары по населенным пунктам нашей области. Повторно обстрелян город Шебекино», — написал глава субъекта.

Он добавил, что в результате удара пострадала местная жительница. У женщины диагностировали контузию, при этом сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

По словам Гладкова, также атакам со стороны ВСУ подверглись еще несколько населенных пунктов. Речь идет о поселке Октябрьский, селе Байцуры и селе Тишанка. В последнем из-за действий украинских войск была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

19 августа губернатор Белгородской области заявил об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. В своем Telegram-канале он рассказал, что в результате атаки урон получили четыре частных домовладения. У зданий оказались повреждены фасады и кровли, а на участках — посечены заборы.

Более того, после удара в населенном пункте загорелась сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее жителей приграничных районов Белгородской области призвали отправить детей учиться в другие регионы.