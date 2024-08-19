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Немецкий журналист назвал «катастрофической» ситуацию в Донбассе

Журналист Репке заявил, что ситуация в Донбассе катастрофическая

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Sergei Grits/AP

Ситуация в Донбассе на фоне эвакуации населения из Покровска (украинское название Красноармейска) и операции украинских войск в Курской области становится катастрофической. Такое мнение высказал военный обозреватель Bild Юлиан Репке в соцсети X.

Он отметил, что украинское правительство распорядилось эвакуировать Покровск, где проживает 65 тыс. жителей, в течение двух недель. Кроме того, Торецк покинули 29 тыс. граждан (ранее там проживали 32 тыс. жителей).

«Даже если я снова сделаю себя непопулярным — ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я все же считаю, что отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения здесь контрнаступления крайне рискованно», — написал Репке.

18 августа немецкий журналист заявил, что для украинских войск ситуация в Донбассе критическая, вне зависимости от событий в Курской области. Он призвал украинское правительство как можно быстрее решить эту проблему, так как ВСУ теряют позиции и несут потери.

Ранее военный эксперт объяснил значимость Торецка, который ВС РФ стремятся взять под контроль.

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Операция на Украине
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