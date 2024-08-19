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На Украине арестовали двух военкомов

На Украине арестовали двух военкомов, организовавших уклонение от мобилизации

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Violeta Santos Moura/Reuters

Суд на Украине арестовал начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генерального прокурора страны.

«Начальников двух ТЦК (территориальных центров комплектования — аналогов военкоматов — «Газета.Ru») – Бориспольского и Бучанского – арестовали без права на залог», — сказано в сообщении.

Издание полагает, что речь идет о начальнике Бучанского районного военкомата Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского военкомата Сергее Русине.

Они подозреваются в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что во время обысков у обвиняемых изъяли более $1 млн.

Ранее сообщалось, что на Украине за минувшие сутки подожгли шесть авто, включая три машины, принадлежащих военным. До этого СБУ задержала шестерых подростков в Одессе и Николаеве за поджоги военных машин.

Ранее в Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего.

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