В Курской области пресекли атаку украинского дрона

Украинские бойцы предприняли попытку атаковать Курскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, около 17:00 мск в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). В результате в небе над российским субъектом был уничтожен один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«19 августа <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в министерстве.

В сообщении уточняется, что военные ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

До этого в городе Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) украинский дрон влетел в окно детского сада. Как отметил глава местной администрации Вячеслав Третьяков, здание получило значительные повреждения.

Он подчеркнул, что из-за близости к линии боевого соприкосновения дошкольное учреждение было закрыто. При этом в результате удара никто из охранников и воспитателей, находившихся в помещениях, не пострадал.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) при атаке БПЛА пострадали пожарные.