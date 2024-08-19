Названо число дел, возбужденных на Украине за оставление военной части

Более 80 тыс. уголовных дел возбудили на Украине против солдат, которые самовольно покинули военные части или отказались участвовать в боевых действиях. Об этом пишет местное издание «Новости.Live» со ссылкой на депутата Верховной рады Руслана Горбенко.

«В государственном бюро расследований сейчас находится более 80 тыс. уголовных дел касаемо нарушения исполнения своих служебных полномочий нашими ребятами, которые служат в ВСУ (Вооруженных силах Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал парламентарий, общаясь с журналистами.

5 августа немецкая радиостанция Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на данные офиса генерального прокурора Украины сообщила, что за первые шесть месяцев 2024 года в стране было возбуждено 29,8 тыс. уголовных дел о дезертирстве военнослужащих. Из них 18,6 тыс. дел завели по статье о самовольном оставлении части.

Как отметили журналисты, из части сбегает каждый 14 боец ВСУ. При этом уже в тот момент число открытых из-за дезертирства дел на Украине превысило соответствующий показатель за весь 2023 год.

Ранее в Одесской области Украины дезертир напал на пограничников.