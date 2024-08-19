Ликвидация техники ВСУ в Курской области попала на видео

Уничтожение бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области попало на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинскую технику обнаружило одно из подразделений группировки российских войск «Север». Машина находилась на проселочной дороге.

«После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — рассказали в МО РФ.

На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил РФ прицеливаются и бьют по украинскому бронетранспортеру. Далее происходит мощный взрыв, и технику охватывает огонь.

19 августа бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение ВСУ на территории Курской области. По его словам, солдатам ВС РФ удалось разделить украинские войска на разные группы и тем самым пресечь их взаимодействие. В результате они лишились возможности координировать свои действия и усиливать друг друга, подчеркнул эксперт.

Ранее в ВСУ признали неэффективность атаки на Курскую область.