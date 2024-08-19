Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ликвидация техники ВСУ в Курской области попала на видео

МО РФ показало уничтожение украинского бронетранспортера в Курской области

Уничтожение бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области попало на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинскую технику обнаружило одно из подразделений группировки российских войск «Север». Машина находилась на проселочной дороге.

«После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — рассказали в МО РФ.

На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил РФ прицеливаются и бьют по украинскому бронетранспортеру. Далее происходит мощный взрыв, и технику охватывает огонь.

19 августа бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение ВСУ на территории Курской области. По его словам, солдатам ВС РФ удалось разделить украинские войска на разные группы и тем самым пресечь их взаимодействие. В результате они лишились возможности координировать свои действия и усиливать друг друга, подчеркнул эксперт.

Ранее в ВСУ признали неэффективность атаки на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами