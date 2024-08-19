Военный эксперт назвал последствия удара ВСУ по третьему мосту в Курской области

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Эксперт подчеркнул, что российские войска будут производить логистику в прежнем режиме.

«Это не приятно, но логистика будет производится при том, что туда будут наведены Вооруженные силы России. Это не смертельно, но это неприятно и усложняет логистику, увеличивает связанные с ней риски», — сказал Живов.

Ночью 19 августа ВСУ нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через Сейм, разрушив три пролета. Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе, — в нашем материале.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок обратил внимание, что удары ВСУ по мостам через Сейм подаются украинскими экспертами как способ нарушить тыловое и техническое обеспечения российских войск, ведущих в настоящее время оборонительные действия в Курской области, или как средство для окружения подразделений ВС РФ.

Однако, по его словам, на эти удары можно посмотреть и под другим углом зрения. Если украинские войска планируют продолжать наступательные действия, то одна из важнейших задач в ходе стремительных прорывов — захват мостов на территории противника в исправном состоянии.

Но если ВСУ приступили к разрушению мостов, то это означает, что противник переходит к обороне и не планирует дальнейшего продвижения в глубину России, отметил эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о плохой ситуации для ВСУ в Курской области.