Военнопленный боец ВСУ Роман Остап рассказал, что он единственный выживший из своего подразделения после боев в украинском поселке Новгородское (украинское название Нью-Йорк). Его слова передает ТАСС.

По его словам, после того, как военные прибыли в командный пункт роты, им выдали автоматы и отправили в Новгородское.

«Собрали весь личный состав и закинули туда. Всех «обнулило», с нашей роты никого не осталось», — поделился военнопленный.

После того, как его роту разгромили, Остап направился в первый попавшийся дом и сдался в плен.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что украинские военнослужащие практически утратили контроль над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике.Отмечается, что большая часть Вооруженных сил Украины выдавлена за пределы Нью-Йорка и пытается наносить ракетные удары из-за городской черты.

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