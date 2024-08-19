Атака украинских войск на Курскую область не помогла подразделениям ВСУ на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом рассказал представитель 59-й мотопехотной бригады украинской армии Сергей Цехоцкий, чье публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовал в своем Telegram-канале украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Наступление в Курской области не дало желаемого эффекта на ситуацию на Покровском направлении», — заявил военный.

Цехоцкий отметил, что российская армия продолжает наступление в ДНР и активно продвигается в направлении Покровска.

19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР заявило, что подразделения ВСУ покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи Покровска.

Ранее сообщалось, что Киев хочет принудительно эвакуировать детей из Покровска.