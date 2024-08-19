Посол РФ допустил, что японские ракеты могут попасть на Украину через США

Япония поставит в США партию произведенных по американской лицензии противоракет для зенитного комплекса Patriot. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Главная цель этой договоренности — пополнить арсеналы Пентагона, сократившиеся в связи с передачей вооружений киевскому режиму», — сказал Ноздрев.

Посол пояснил, что в Японии запрещен экспорт летального оружия в воюющие страны, и формально поставки в США не нарушают японское законодательство. При этом в Москве не исключают, что эти боеприпасы могут оказаться на Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Ноздрева, Россия неоднократно предупреждала японские власти, что в случае попадания в руки Вооруженных сил Украины произведенной в Японии продукции военного назначения это будет рассматриваться как враждебные действия. За которыми последуют «болезненные ответные меры, в том числе в контексте двусторонних отношений».

16 августа сообщалось, что российские войска уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области в районе населенного пункта Любимовка. В военном ведомстве сообщили, что по разведанной позиции ЗРК удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М».

Ранее стало известно, что пусковые установки для Patriot начнут производить в Польше.