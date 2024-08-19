Названы потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали более 330 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени украинские формирования лишились четырех танков и 19 боевых бронемашин. Также солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя два артиллерийских орудия, три миномета, три бронетранспортера, восемь автомобилей и одну боевую машину пехоты.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркивается в заявлении.

В министерстве уточнили, что военные ВС РФ наносят удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск в Курской области. Кроме того, атакам подвергаются позиции ВСУ на территории Сумской области.

19 августа в МО РФ заявили, что военнослужащие страны отразили атаки ВСУ на три населенных пункта в Курской области. Украинские бойцы пытались взять под свой контроль села Ольговка, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Однако штурмовые группы ВСУ потерпели неудачу, в то же время лишившись одного танка и двух боевых бронированных машин. Более того, российские солдаты взяли в плен четверых человек.

Ранее военный корреспондент порассуждал о направлении дальнейших атак ВСУ в Курской области.