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В Дании заявили о праве ВСУ наносить удары по России

МИД Дании: ВСУ вправе наносить удары по территории РФ датским оружием

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает РИА Новости.

«Если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам, то это вполне в рамках правил войны. Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому датское вооружение может использоваться только на украинской территории», — сказал он.

По его мнению, такая «самооборона» вполне может включать в себя заход на территорию противника. Глава датского МИД добавил, что применение датского оружия на российской территории «входит в рамки правил».

До этого Зеленский «очень попросил» Запад ускорить поставки оружия. Он обратился к США, Великобритании и Франции. Российская сторона заявляла, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении солдат ВСУ только затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Ранее Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на одном из направлений.

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