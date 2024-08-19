Российский военный рассказал о бое с диверсантами в Курской области

Российские военные обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки Курской области. В ходе боя были ликвидированы четыре диверсанта, двоих взяли в плен, заявил ТАСС, ссылаясь на бойца батальона специального минирования «Феникс» с позывным «Кипиш».

Он рассказал, что военные из «Феникса» и спецназа «Ахмат» «работали» в районе села, и около 6:00 наткнулись на украинскую разведгруппу в составе шести человек, которая подошла вплотную к российским бойцам.

«Двоих сразу хлопнули, четверых не могли найти, они прятались в кустах. Потом один от страха не выдержал и попытался пробраться к машине. Его заметил «Халк» (боец батальона «Феникс». — «Газета.Ru»), подстрелил. Он уполз обратно в кусты. Ну, мы уже видели, где они в кустах находятся. Начали туда стрелять», — рассказал военный.

По его словам, двое диверсантов были ликвидированы сразу, еще двое получили ранения и были взяты в плен.

19 августа российское Минобороны заявило, что военные РФ за сутки нанесли поражения четырем бригадам Вооруженных сил Украины в районах 10 населенных пунктов Курской области.

Ранее губернатор рассказал о попытках ВСУ продвинуться вглубь Курской области.