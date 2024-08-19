Стало известно, сколько граждан Украины получили отсрочку от мобилизации

Отсрочку от мобилизации на Украине к текущему моменту получили более 930 тыс. военнообязанных граждан. Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка.

В материале отмечается, что чиновник сделал соответствующее заявление в ходе круглого стола «Законодательные подходы к бронированию работников предприятий». По его словам, через неделю число получивших отсрочку людей может превысить один миллион.

Как сказал Гаврилюк, сейчас мобилизация не обеспечивает нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Даже если призыв граждан на службу в армии продолжается, военнообязанный сначала должен пройти обучение. В связи с этим настоящего бойца государство получит только через три–шесть месяцев, подчеркнул заместитель министра.

Вместе с этим он обратил внимание, что «единицы предприятий работают в три смены».

Кроме того, чиновник высказался о поддержке со стороны западных стран. Гаврилюк не исключил, что в будущем объем военной помощи Киеву от зарубежных партнеров «увеличиваться не будет».

Ранее в Ивано-Франковской области толпа местных жителей отбила подлежащих мобилизации мужчин у сотрудников военного комиссариата.