Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько граждан Украины получили отсрочку от мобилизации

Минобороны Украины: отсрочку от мобилизации получили более 930 тысяч граждан

close
100%
Shutterstock

Отсрочку от мобилизации на Украине к текущему моменту получили более 930 тыс. военнообязанных граждан. Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка.

В материале отмечается, что чиновник сделал соответствующее заявление в ходе круглого стола «Законодательные подходы к бронированию работников предприятий». По его словам, через неделю число получивших отсрочку людей может превысить один миллион.

Как сказал Гаврилюк, сейчас мобилизация не обеспечивает нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Даже если призыв граждан на службу в армии продолжается, военнообязанный сначала должен пройти обучение. В связи с этим настоящего бойца государство получит только через три–шесть месяцев, подчеркнул заместитель министра.

Вместе с этим он обратил внимание, что «единицы предприятий работают в три смены».

Кроме того, чиновник высказался о поддержке со стороны западных стран. Гаврилюк не исключил, что в будущем объем военной помощи Киеву от зарубежных партнеров «увеличиваться не будет».

Ранее в Ивано-Франковской области толпа местных жителей отбила подлежащих мобилизации мужчин у сотрудников военного комиссариата.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами