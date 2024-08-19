Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР рассказали, что Запад хочет переложить ответственность за нападение на Курскую область

Гагин: Запад хочет переложить ответственность за атаку на Курскую область на Сырского

close
100%
Global Look Press

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что западные страны хотят переложить ответственность за нападение на Курскую область на главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, НАТО делает попытки обелить себя заявлениями о том, что Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению в Курскую область.

»[Получается] на этапах подготовки Сырский тайным образом брал и аккумулировал сотни единиц техники, тысячи единиц личного состава. При том, что на донецком фронте сложился явный дефицит личного состава, то есть украинские солдаты у нас тут гибнут пачками каждый день, а Сырский там что-то аккумулирует, и об этом никто не знает», — пояснил Гагин.

Он добавил, что Сырского обвиняют якобы в обмане украинских военных, участвующих в атаке на Курскую область и пытаются «отмотать» ситуацию назад.

До этого британское издание The Economist писало, что Сырский был на грани увольнения перед атакой ВСУ на Курскую область. Сырский столкнулся с давлением с первых дней своего назначения, унаследовав проблемы от своего предшественника Валерия Залужного.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами