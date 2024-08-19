Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что западные страны хотят переложить ответственность за нападение на Курскую область на главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, НАТО делает попытки обелить себя заявлениями о том, что Сырский не проинформировал западные страны о подготовке операции по вторжению в Курскую область.

»[Получается] на этапах подготовки Сырский тайным образом брал и аккумулировал сотни единиц техники, тысячи единиц личного состава. При том, что на донецком фронте сложился явный дефицит личного состава, то есть украинские солдаты у нас тут гибнут пачками каждый день, а Сырский там что-то аккумулирует, и об этом никто не знает», — пояснил Гагин.

Он добавил, что Сырского обвиняют якобы в обмане украинских военных, участвующих в атаке на Курскую область и пытаются «отмотать» ситуацию назад.

До этого британское издание The Economist писало, что Сырский был на грани увольнения перед атакой ВСУ на Курскую область. Сырский столкнулся с давлением с первых дней своего назначения, унаследовав проблемы от своего предшественника Валерия Залужного.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.