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Дания предоставит Украине новый крупный пакет военной помощи

Минобороны: Дания выделит еще $116 млн на военную поддержку Украины

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Depositphotos

Правительство Дании решило предоставить новый пакет военной помощи Украине на сумму 783 млн крон (около $116 млн). Об этом сообщило министерство обороны королевства, передает ТАСС.

По мнению датского ведомства, такая поддержка поможет «удовлетворить военные потребности Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Уточняется, что средства пойдут на закупку продукции у украинского ВПК, а также через иностранных партнеров. Для закупок у ВПК Украины зарезервировано 112 млн крон (около $16,6 млн).

Минобороны Дании не раскрывает детальное содержание пакета помощи «по оперативным соображениям и соображениям безопасности». Финансирование осуществляется из фонда «Украина» при одобрении парламентским комитетом по финансам.

10 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн.

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении помощи от США при Трампе.

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