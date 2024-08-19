Над Эстонией пройдут тренировочные полеты войск стран НАТО

Военные стран НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией в рамках учений «Лютый волк 24/2». Об этом пишет газета Postimees.

«Авианаводчики стран НАТО будут упражняться в поддержке связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии», — говорится в публикации.

Отмечается, что тренировочные полеты будут проводиться с 19 по 23 августа. Учения «Лютый волк» проходят дважды в год, в рамках которых отрабатывается сотрудничество войсковых элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

До этого командующий Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович рассказал, что легкомоторная авиация и вертолеты стран Балтии и Польши совершили около 800 полетов вблизи границ Белоруссии и четыре раза нарушили воздушное пространство страны в этом году.

По его словам, Североатлантический альянс (НАТО) готовится к открытому военному противостоянию с Белоруссией и Российской Федерацией.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».