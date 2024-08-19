Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о взятии в плен в Курской области иностранных наемников ВСУ

SHOT: в Суджанском районе 15 иностранных наемников ВСУ удалось взять в плен

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Суджанском районе Курской области 15 иностранных наемников удалось взять в плен. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

По его словам, пленить иностранцев удалось в результате совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Также морпехи 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов уничтожили пять бронемашин НАТО, в числе которых была Cougar и три БТР «Козак-2». Колонну накрыли во время смены локации в Курской области, пояснил источник.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти сформировали для атаки на Курскую область мощные силы наемников, в том числе из Польши. Глава государства подчеркнул, что в нападении на регион не было непрофессионалов — бойцы были собраны со всей линии боевого соприкосновения.

Об участии наемников в атаке на Курскую область рассказывал и пленный украинский солдат. По его словам, когда ВСУ пресекали границу с Россией, по рации была слышна речь на английском, польском и, возможно, на французском языках.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами