В Суджанском районе Курской области 15 иностранных наемников удалось взять в плен. Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

По его словам, пленить иностранцев удалось в результате совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Также морпехи 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов уничтожили пять бронемашин НАТО, в числе которых была Cougar и три БТР «Козак-2». Колонну накрыли во время смены локации в Курской области, пояснил источник.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти сформировали для атаки на Курскую область мощные силы наемников, в том числе из Польши. Глава государства подчеркнул, что в нападении на регион не было непрофессионалов — бойцы были собраны со всей линии боевого соприкосновения.

Об участии наемников в атаке на Курскую область рассказывал и пленный украинский солдат. По его словам, когда ВСУ пресекали границу с Россией, по рации была слышна речь на английском, польском и, возможно, на французском языках.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.